Geçiş ücreti 71 liradan 103 liraya çıkmıştı: Bakanlık 90 liraya düşmesi için 'çalışma' başlattı...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, otomobiller için 103 liraya çıkan geçiş ücretini tepkiler üzerine geri çekmeye hazırlanıyor. Ücretin 90 liraya çekilmesi gündemde. Olcay Aydilek'in özel haberi...

Yeni yılın en çok ses getiren zamlarından biri Osmangazi Köprüsü'nde yapılmıştı.

Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti, yüzde 45'lik artışla 71 liradan 103 liraya yükseldi. Zam, büyük tepki çekmişti.

ZAMMIN 'BİR BÖLÜMÜ' GERİ ÇEKİLECEK

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Osmangazi Köprüsü ve İstanbul-İzmir Otoyolu'nun trafiğe açılan bölümlerinde geçiş ücretlerine yapılan zamların bir bölümünü geri çekmek üzere çalışma yürütüyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu ücretlerine de zam yapılmıştı. Daha önce 5.5 lira olan Altınova-Orhangazi arası 11.5 liraya, 7 lira 40 kuruş olan Gemlik-Bursa kuzey gişeleri arası da yüzde 100'lük artışla 15 lira 65 kuruşa yükseltilmişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bu zamlara yönelik de bir "çalışma" başlattı.