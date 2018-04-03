Geçim sıkıntısı yüzünden kendini yakmak istedi

Ekonomik sıkıntılarından dolayı bunalımda olduğu söylenen berber kendini ve otomobilini yakmaya çalıştı.

Bolu'da, yaşadığı ekonomik sıkıntıdan dolayı bunalıma girdiği belirtilen 31 yaşındaki berber Tarık D., otomobilini ve kendisini benzin döküp yakmaya çalıştı. Son anda engellenen Tarık D. gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre olay, saat 22.30 sıralarında Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi Oğuz Sokak'ta meydana geldi.

Ekonomik sıkıntıları yüzünden bir süredir bunalımda olan berber Tarık D., su bidonuna doldurduğu benzinle otomobili ile birlikte kendini yakacağını söyledi. Çevredekiler durumu polise ihbar etti.

Olay yerine polis, 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. Tarık D. bir bidon benzinin bir kısmını otomobilinin ve kendisinin üzerine döktü. Yaklaşık 10 kişilik polis ekibi Tarık D.'nin üzerine atlayarak elindeki çakmağı yakmasını önledi.

Direnen Tarık D. ile polis arasında arbede yaşandı. Etkisiz hale getirilen Tarık D. gözaltına alındı.