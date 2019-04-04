Geçersiz oylar yeniden sayılırken... Hangi durumlarda oylar geçersiz sayıldı?

31 Mart seçimlerinin ardından AKP'nin talebiyle birçok yerde geçersiz oylar yeniden sayılıyor. Peki oylar hangi durumda geçersiz sayılıyor?

31 Mart seçimlerinin ardından AKP kaybettiği birçok yerde geçersiz oyların yeniden sayılmasını talep ederken, geçersiz oyların kriterleri YSK tarafından seçim öncesi ilan edilmişti.

İşte YSK'nın belirlediği kriterler:

- Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, arkasında sandık kurulu mührü ve Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunmayan oy pusulaları.

- Hiçbir yerine "evet" ya da "tercih" mührü basılmamış oy pusulaları.

- Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ayrılan alanlardan birden fazlasına mühür basılmış oy pusulaları.

- Birden fazla siyasi partiye veya bağımsız adaya ayrılan alana taşmış "tercih" veya "evet" mührü basılan oy pusulaları.

- Sandığın ait olduğu seçim çevresinden başka bir seçim çevresi için düzenlenmiş oy pusulaları.

- Bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılmış veya koparılmış oy pusulaları.

- "Tercih" veya "evet" mührü dışında herhangi bir özel işaret, herhangi bir isim, imza kaşesi, mühür veya parmak izi basılmış oy pusulaları.

- Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ait bölümleri belirgin bir şekilde ve özel olarak karalanmış, çizilmiş veya işaretlenmiş oy pusulaları.

- Pusulada yer alan matbu yazıların ve şekillerin dışında yazılar, harfler, sayılar yazılmış veya şekiller çizilmiş birleşik oy pusulaları.