Gebze'de viyadük çöktü: 3 işçi yaşamını yitirdi

Gebze'de viyadük çalışması sırasında yaşanan çökmede 4 işçi göçük altında kaldı. Göçük altında kalan işçilerden üçü yaşamını yitirdi. Gebze 1. Sulh Ceza Hakimliği, olaya ilişkin yayın yasağı kararı aldı..
soL - Gebze
Çarşamba, 28 Kasım 2018 11:59

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında inşaatı devam eden 7 nolu viyadükte, beton blok montajı sırasında çökme meydana geldi.

Blokla birlikte 30 metreden düşen 4 işçi enkazın altında kaldı.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, "İşçilerden bir kişiyle bilinci açık olduğu ve konuşulduğuna dair bilgimiz var. İnşallah arama kurtarma çalışmalarımız olumlu bir neticeyle sonuçlanır. Bütün imkanlar kullanılarak arama kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi. 

Çalışmalar sonrası üç işçinin cansız bedenine ulaşıldı, bir işçinin ise yaralı olarak enkazdan çıkarıldığı öğrenildi.

Öte yandan Gebze 1. Sulh Ceza Hakimliği, olaya ilişkin yayın yasağı kararı aldı

OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER: İŞÇİLER TEPKİLİ

İşçilerin enkaz altında kaldığı bölgeye ulaşan soL ekibi, iş cinayetinin yaşandığı alanı görüntüledi.

Görevlilerin üzerinde Limak'ın logosu bulunurken, olay yerinden uzaklaştırılmak istenen işçiler duruma tepki gösterdi.

Olayda enkaz altında kalan işçi aileleri de tepkili.

LİMAK'IN DEVAM EDEN PROJESİ

İş cinayetinin yaşandığı yerde AKP'ye yakınlığıyla bilinen Nihat Özdemir'in sahibi olduğu Limak'ın sorumluları bulunurken, proje Limak'ın sitesinde devam eden işler arasında yer alıyor.

Limak'ın sitesinde projeye ilişkin şu bilgiler yer alıyor: 

Kuzey Marmara Otoyolu 4. Kısım projesi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün devamı olarak, Kurtköy’den başlayıp, Liman bağlantı yoluyla, Osmangazi Köprüsü’ne bağlanmaktadır.

10 adet kavşak, 21,85 km uzunluğunda anayol ve 14,15 km uzunluğunda bağlantı yolu inşa edilecek olan proje bünyesinde 25 milyon metreküp kazı,  20,5 metreküp dolgu, 525 bin metreküp beton, 3,3 milyon ton üstyapı bulunmaktadır.

Proje süresi, 3 yıl yapım, 3 yıl 9 ay işletme olmak üzere, toplam 6 yıl 9 aydır.

PROJENİN YARISI LİMAK-CENGİZ, YARISI KOLİN-KALYON'DA

Kuzey Marmara Otoyolu projesinin iki ayrı bağlantı yolunu, Limak-Cengiz ve Kolin-Kalyon ortaklıkları üstlenmişti. 

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI: İŞİ HIZLI YAPABİLMEK İÇİN İŞ GÜVENLİĞİ İHMAL EDİLİYOR

İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna, “Kalıp bağlantısında imalat hatası olabilir. İş güvenliği ihmal ediliyor. İşi hızlı yapabilmek için iş güvenliği ihmal ediliyor. Bu işi alan taşeron firmalar, bir çok alt taşerona veriyor bu işleri. Acaba bu alt taşeronlar yeterli verimliliğe sahip mi bunu sorgulamak lazım” dedi.

DİSK: İKTİDARIN MEGA PROJELERİ ÖLDÜRÜYOR

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da Gebze'deki facianın ardından yaptığı açıklamada, "İktidarın ve dokunulmaz şirketlerin mega projeleri öldürüyor" dedi. 

Çerkezoğlu'nun açıklamasından satır başları şöyle:  

  • Gebze'de işçilerin üzerine çöken viyadük, mega projelerde işlenen zincirleme suçların son halkasıdır. İlk gelen bilgiler, cinayetin nedeninin üretim hatası ve asıl olarak da inşaatın hızlı ilerlemesi amacıyla üretim zorlaması olduğunu göstermektedir. 
  • Her iş cinayetinde karşımıza çıkan üretim zorlaması ve taşeron düzeni "mega projeler”de, daha da insafsız biçimlerde karşımıza çıkmakta, siyasi baskılarla erken bitirilmesi istenen projeler can almaktadır. Her mega projede karşımıza çıkan bir elin parmağını geçmeyecek sayıda şirket, iktidardan aldıkları dokunulmazlık güvencesiyle suç işlemektedir.
  • Üçüncü havalimanı inşaatını, harcına işçi kanı katarak hızlandıran müteahhitlerin Kuzey Marmara Otoyolundaki faciada da karşımıza çıkması elbette tesadüf değildir. Havalimanı inşaatının şu ana kadarki etabında resmi rakamlarla 30 işçinin ölmesini neredeyse bir başarı öyküsü olarak sunan iktidarın, bu müteahhitleri soruşturmak yerine alkışlatması yeni cinayetlere cesaret vermektedir. 
  • Vergiden, cezadan, soruşturmadan, hesap vermeden muaf tutulan bu dokunulmaz şirketleri korumak için atılan her adım, tutuklamalar da yayın yasakları da hukuk dışıdır, insanlık dışıdır!
  • Ölen ve tutuklu bulunan işçi arkadaşlarımıza söz veriyoruz: Bu mega suçların tüm sorumlularının, faillerinin ve işbirlikçilerinin hesap vereceği günler için mücadeleye devam edeceğiz!

 