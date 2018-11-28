Gebze'de viyadük çöktü: 2 işçi yaşamını yitirdi

Gebze'de viyadük çalışması sırasında yaşanan çökmede 4 işçi göçük altında kaldı. Göçük altında kalan işçilerden ikisi yaşamını yitirdi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında inşaatı devam eden 7 nolu viyadükte, beton blok montajı sırasında çökme meydana geldi.

Blokla birlikte 30 metreden düşen 4 işçi enkazın altında kaldı.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, "İşçilerden bir kişiyle bilinci açık olduğu ve konuşulduğuna dair bilgimiz var. İnşallah arama kurtarma çalışmalarımız olumlu bir neticeyle sonuçlanır. Bütün imkanlar kullanılarak arama kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi.

Çalışmalar sonrası iki işçinin cansız bedenine ulaşıldı, bir işçinin ise yaralı olarak enkazdan çıkarıldığı öğrenildi.