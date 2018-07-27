Gebze'de selde mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı

Kocaeli’nin Gebze ilçesine bağlı Ballıkayalar mevkiinde yaşanan yağış sonrası selde mahsur kalan 20 kişi bölgeye sevk edilen askeri helikopter ve botlar yardımıyla kurtarıldı.

Gebze ilçesine bağlı Tavşanlı köyünde bulunan Ballıkayalar mevkiinde piknik yapmaya giden 8 kişi ile birlikte bölgede bulunan yaklaşık 20 kişi yaşanan aşırı yağış sonrası oluşan selde mahsur kalmıştı.

Konunun haber verilmesi üzerine afet bölgesine askeri helikopter, AFAD ve kurtarma ekipleri yönlendirildi. Selde mahsur kalan vatandaşlar ilk olarak bölgede bulunan ahırlardaki hayvanları kurtarmak istedi. Sadece dakikalar içerisinde sel sularının kapladığı bölgede vatandaşlar ağaçlara tırmanarak canlarını kurtardı.

Bölgeye sevk edilen askeri helikopter ile 8 kişi mahsur kaldığı bölgeden kurtarıldı. Sel sularında mahsur kalan diğer vatandaşlar ise botlar ve bölgeye sevk edilen ekipler yardımıyla kurtarıldı.

Öte yandan, olay yerinde 1 helikopter afet bölgesinde bir kadının olma ihtimaline karşın arama çalışmalarını sürdürüyor.