Gebze'de çöken viyadüğün altında kalarak ölen işçinin ailesinden tepki: 30 saat geçti firmadan kimse gelmedi

Gebze'de Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında hayatını kaybeden Mehmet Sıddık Canpolat'ın kayınpederi, işçilerin üzerine düşen beton bloğun 300 ton olduğunu söyleyerek, '30 saat geçti firmadan kimse gelmedi. Bu insanlık dışı. En azından bir gelir başsağlığı dilerler, bir telefon açarlar' dedi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında viyadük yapımı sırasında çöken beton bloğun altında kalan 3 işçinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan bugün alınarak ailelerine teslim edildi. Çöken viyadük enkazının altında hayatını kaybeden Mehmet Sıddık Canpolat'ın kardeşleri Mustafa Canpolat ve Ali Canpolat'ın birlikte çalıştığı öğrenildi. 'BU İNSANLIK DIŞI' Olay sırasında Mustafa Canpolat'ın beton blok düştüğü sırada demirlere tutunarak yere düşmekten kurtulduğu belirtildi. Kazada yaşamını yitiren Mehmet Sıddık Canpolat'ın kayınpederi Mehmet Canpolat, "Bu kaza değil. 30 saat geçti firmadan kimse gelmedi. Bu insanlık dışı. En azından bir gelir başsağlığı dilerler, bir telefon açarlar. 300 tonluk beton üzerine düşmüş ve 12 saatte cenaze tanınmaz hale gelmiş. 3 çocuğu vardı. 20 gün önce de bir akrabamız 3. havalimanında düşerek ölmüştü" dedi. İLGİLİ HABER Geyve faciasının hatırlattıkları: İşi çabuk bitirme baskısı, taşeronlaşma, denetimsizlik...