Gazze’de kanser ilaçları tükendi

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze’deki kanser ilaçlarının yüzde 80’inin tükendiği belirtildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze'deki Rantisi Hastanesinde kanser hastalarının tedavisi için kullanılan ilaçların yüzde 80’inin tükendiğini bu nedenle hastanedeki tüm tedavilerin askıya alındığını açıkladı.

Kudra, ilaç krizinin çözülememesi durumunda hayati tehlikesi olan yüzlerce kanser hastasının durumunun ağırlaşabileceğini ifade etti.

Kudra, aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendiren ilacın da tamamen tükendiğini belirtti.

Gazze'yi kuşatma altında tutan İsrail, insani krize sebep oluyor.

