Gazipaşa plajlarında Suriyeli yasağı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, belediye meclisinin kararıyla Suriyelilerin Gazipaşa'daki plajlara girişi yasaklandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, belediye meclisinde alınan kararla Suriyelilerin Gazipaşa'daki plajlara girişi yasaklandı.

ZABITAMIZ GEREKENİ YAPACAK

Oylamada çekimser kalan Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Ali Yılmaz, "Şahsen ben vatandaşlığına, etnik kökenine veya mezhebine bakarak ayrım yapmak taraftarı değilim; doğru olmadığını düşünüyorum. İnsanların da rahatsız edilmesine göz yumulmaması lazım. Kim rahatsız ederse etsin zabıtamız gerekeni yapacaktır" dedi.

Gazipaşa Belediyesi'nin Haziran ayı meclis toplantısı, Gazipaşa Kültür Merkezi'nde, Başkan Mehmet Ali Yılmaz'ın yönettiği oturumda gerçekleştirildi. 4 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis oturumunda CHP'li Ulaş Özgen, gündem dışı söz alarak, Suriyelilerin Gazipaşa'daki plajlara alınmamasına yönelik önergeyi başkanlık divanına sundu. Başkan Yılmaz, konuyla ilgili siyasi partilerin grup başkanlarının fikirlerini aldı. İlk olarak CHP'li Özgen, açıklamada bulundu. Belediye Başkanı Yılmaz da konunun komisyona gönderilmesi yönünde fikir beyan etti. Önergenin gündeme alınarak, meclis komisyonuna gönderilip, gönderilmemesi oylamaya sunuldu. Oylamada Başkan Yılmaz'la birlikte 10 meclis üyesi, komisyona gitmesi yönünde oy kullanırken, 13 meclis üyesi de tersi yönde oy kullandı. Bunun üzerine maddenin gündeme alınıp, mecliste görüşülerek, oylanmasına karar verildi.

İYİ Parti Grup Sözcüsü Mehmet Yüksel, konuyu olumlu bulduklarını ve desteklediklerini söyledi. AKP Grup Sözcüsü Mustafa Uysal ise "Bu konular devlet politikasıdır ve ülkemizde, bölgemizde birçok yabancı uyruklu kişiler gelip gidiyor. Bence bu uygulama yanlış" diyerek, desteklemediklerini bildirdi. MHP'li meclis üyeleri de desteklemediklerini dile getirdi.

OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Görüşmelerin ardından Suriyelilerin Gazipaşa'daki plajlara alınmaması yönündeki madde, meclis üyelerinin onayına sunuldu. Başkan Mehmet Ali Yılmaz'ın çekimser kaldığı oylamada AKP'li ve MHP'li üyelerin 7 ret oyuna karşılık, CHP'li ve İYİ Parti'li üyelerin 12 oyuyla gündem maddesi oy çokluğuyla kabul edildi.

"İNSANLARIN DA RAHATSIZ EDİLMESİNE GÖZ YUMULMAMASI LAZIM"

Meclis oturumunun ardından gazetecilere açıklama yapan Gazipaşa Belediye Başkanı Yılmaz, "Sonuçta insan haklarına dikkat etmek durumundayız. İlçemiz aynı zamanda turistik bir bölge. Gelen kişinin vatandaşlık durumuna bakmamamız lazım. Gelen kişi insanlarımızı rahatsız ediyorsa gereğini de yapmamız gerekiyor. Suriyeli olmuş başka bir ülkenin vatandaşı olmuş önemli değil. Şahsen ben vatandaşlığına, etnik kökenine veya mezhebine bakarak ayrım yapmak taraftarı değilim, doğru olmadığını düşünüyorum. Ama insanların da rahatsız edilmesine göz yumulmaması lazım. Kim rahatsız ederse etsin zabıtamız gerekeni yapacaktır" diye konuştu.

MUDANYA'DA DA YASAKLANMIŞTI...

Benzer bir yasak Bursa'nın Mudanya ilçesinde de geçtiğimiz hafta uygulanmaya başladı. Talimat Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz tarafından verilmişti. 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde ikinci kez Mudanya Belediye Başkanı seçilen Türkyılmaz, 2014 yılında da Suriyelilerin zabıta tarafından ilçe dışına çıkarılmasını istemişti. Türkyılmaz'ın basına yaptığı açıklamaya göre Suriyeli mültecilerin, sahilde at ile gezip çadır kurmaları, iç çamaşırları ile denize girmelerine yönelik şikayetler üzerine harekete geçmiş, zabıta ekiplerine "Benzer durumlara müdahale edin" talimatı vermişti. Kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt veren Türkyılmaz, “Birlikte yaşam kurallarına uyduktan sonra etnik kökeni, dini inancı fark etmez, barışın ve kardeşliğin, özgürlüklerin kenti Mudanya’da herkese yer var” demişti. Türkyılmaz talimatını "Ya bize uyacaklar yada geldikleri ülkelerine geriye dönecekler. Kendi insanlarımızın rahatsız edilmesine izin vermem” sözleriyle savunmuştu.

GÖÇMEN SORUNU

İktidarın belirlediği devlet politikası Suriye'de Türkiye'nin doğrudan kışkırtıcı rol aldığı çatışmalardan kaçanları ülkeye kabul etmek, uygun gördüğü grupları doğrudan cihatçı çetelerle de bağlantılı olarak beslerken, aralarında Kürtlerin de bulunduğu kalabalık bir nüfusu ülke içinde sefalete mahkum ederek dağıtmak.

Bu politikanın göçmenlere dönük insanlık dışı sonuçları ortada. Bunlara sokaklarda barınan bir kesimin Türk vatandaşları için yarattığı sorunlar ekleniyor.

Yerel yönetimler, hükümeti insani çözüm bulma konusunda sıkıştırmak yerine "seçmenlerinin" rahatsızlığını giderecek zora dayalı önlemler almayı seçiyor. Bunu yaparken Mudanya Belediye Başkanı Türkyılmaz örneğinde olduğu gibi ırkçılığa varan söylemler geliştirebildikleri gibi, Gazipaşa örneğinde olduğu gibi Belediye Başkanı'nın çekimser oy kullandığı ama "temizleme" kararının çıkarılıp uygulandığı durumlar da yaşanabiliyor.