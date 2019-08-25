Gaziosmanpaşa'da temizlik işçilerine silahlı saldırı

Gaziosmanpaşa'da bir kişi, tartıştığı temizlik işçilerine yanındaki silahla ateş açtı. İki temizlik işçisi yaralandı, birinin durumu ağır.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir kişi tartıştığı temizlik işçilerine yanındaki silahla ateş açtı.

Sabah saatlerinde Bağlarbaşı Caddesi'nde meydana gelen olayda, kıraathane önünde kahvaltı yapan temizlik işçileriyle yoldan geçen bir kişi arasında tartışma çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda iki temizlik işçisi yaralandı. Yaralılardan birisinin durumu ağır.

Temizlik işçilerini yaralayan kişi, polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alınırken, işçiler hastaneye kaldırıldı.