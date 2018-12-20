Gaziantep'teki düğün katliamı için 61 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Gaziantep'te 2016 yılında çoğu kadın ve çocuk 57 kişinin yaşamını yitirdiği düğün saldırısıyla ilgili davada sanıklar hakkında toplam 61 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Gaziantep’te 2016 yılında bir sokak düğününe düzenlenen IŞİD saldırısıyla ilgili davada mütalaasını sunan savcılık, sanıklar hakkında toplam 61 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Çoğu kadın ve çocuk 57 kişinin yaşamını yitirdiği saldırı sonrasında olayla ilgili IŞİD’in hücre evine yönelik düzenlenen operasyonda üç polis yaşamını yitirmişti.

Güvenlik gerekçesiyle Kayseri'ye alınan davada dün mütalaasını mahkeme heyetine sunan savcılık, sanıklar için 61 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

AA'nın haberine göre dünkü duruşma, Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesi gerekirken, tutuklu ve müşteki sayısının fazlalığı nedeniyle adliyenin konferans salonunda yapıldı.

Kapalı oturumda görülen duruşmada mütalaasını sunan savcı, sanıklar Abdurrahman el-Najjar, Ahmet Köşgeroğlu, Hacı Polat, Hasan Uzun, Mehmet Karakurt, Mehmet Şahin Erğan, Ali Çalıkuşu ve Mehmet Çalıkuşu, Fadile Cebael ve çocuk sanık H.N.C. hakkında, "anayasayı ihlal" suçundan birer, 57 kişinin ölümü ve sonrasında 3 polisin öldürülmesi olaylarına ilişkin de "kasten öldürme" suçundan her sanık için 60 kez olmak üzere toplam 61 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

14 MART 2019'A ERTELENDİ

Savcı, 10 sanığın, "kasten öldürmeye teşebbüs, "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından da cezalandırılmalarını, sanıklar Enes Karataş ve Yunus Sarı’nınsa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmalarını istedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut durumlarının devamına hükmederek, sanık ve avukatların esasa ilişkin savunma yapmak için süre talep etmelerinin ardından duruşmayı 14 Mart 2019'a erteledi.