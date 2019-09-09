Gaziantep’te silahlı kavga: 3 ölü, 5 yaralı

Gaziantep’te iki aile arasında araç park yeri nedeniyle çıktığı ileri sürülen silahlı kavgada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Gaziantep’te komşu aileler arasında araç park yeri nedeniyle çıktığı ileri sürülen silahlı kavgada 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

İddiaya göre Şahinbey ilçesi 75. Yıl Mahallesi’nde dün komşu iki aile arasında araç park yeri nedeniyle çıkan tartışma bugün akşam saatlerinde silahlı kavgaya dönüştü.

Av tüfeklerinin kullanıldığı kavgada yaralanan Faik Korkmaz, Hüseyin Yıldız ve Adem Yıldız kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Hastanede tedavileri süren yaralılar Cengiz Demir, Ayvaz Demir, Mehmet Korkmaz, Leyla Korkmaz, Metin Korkmaz’ın ise hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Polisin hem mahallede hem de yaralıların tedavi gördüğü hastanelerin çevresinde güvenlik önlem aldığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.