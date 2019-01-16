Gaziantep'te eski HDP'li vekil CHP ve İyi Parti'nin ortak adayı olacak

Gaziantep'te CHP'den üç dönem belediye başkanlığı yapan ve 2015 seçimlerinde HDP'den milletvekili seçilen Celal Doğan'ın CHP ve İyi Parti'nin Gaziantep adayı olacağı ileri sürüldü.

CHP ile İyi Parti arasındaki ittifakta İyi Parti'ye bırakılan Antep'in yeniden CHP'ye geçtiği ve adayın da Celal Doğan olacağı ileri sürüldü.

Gaziantep'in yerel gazetelerinden Telgraf'ta yer alan habere göre, Gazişantep’te Bekir Öztekin’in aday gösterileceği açıklamaları ile birlikte CHP'de büyük tepkiler olmuştu. CHP’liler genel merkeze baskı kurmuş ve Celal Doğan’ın aday gösterilmesini istemişti. Bu sürecin ardından görüşmelerin yeniden başladığı ve Gaziantep’in karşılığında Ordu'nun İyi Parti’ye bırakıldığı iddia edildi.

Habere göre, kentin CHP'ye bırakılmasının ardından Celal Doğan için bastıran CHP Genel Merkezi İyi Parti’yi ikna etti. Celal Doğan’ın adaylığı kesinleşti.

Celal Doğan daha önce SHP ve CHP'den üç dönem Gaziantep Belediye Başkanlığı görevi yapmış, 2015 seçimlerinde ise HDP'den Gaziantep milletvekili seçilmişti.