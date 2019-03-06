Gaziantepli komünist adaylardan Celal Doğan'a: Seninle aynı gemide değiliz!

DSP'nin Gaziantep Belediye Başkan Adayı Celal Doğan'ın 'Demirel'le, Çiller'le, Erbakan'la, Ecevit'le, Bahçeli ve Yılmaz'la çalıştım. Seçilmem halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de iyi bir ikili olacağız' sözlerine Gaziantepli komünist adaylardan yanıt geldi.

31 Mart seçimlerinde HDP'nin de desteklediği DSP'nin Gaziantep Belediye Başkan Adayı Celal Doğan, "Demirel'le, Çiller'le, Erbakan'la, Ecevit'le, Bahçeli ve Yılmaz'la çalıştım. Seçilmem halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de iyi bir ikili olacağız" derken, bu sözlere komünist adaylardan yanıt geldi.

TKP'nin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Suat Ayaz, Şahinbey Belediye Başkan adayı Mehtap Şahan ve Şehitkamil Belediye Başkan Adayı Mustafa Gövyaprak'ın yaptığı ortak açıklamada, "Celal Doğan Gaziantep Belediye Başkanlığı döneminde özelleştirmelerin önünü açmış, AKP destekçisi patronları semirtmiştir. Bu nedenle 'Demirel'le, Çiller'le, Erbakan'la, Ecevit'le, Bahçeli ve Yılmaz'la çalıştım. Recep Tayyip Erdoğan ile de iyi bir ikili olacağız' derken yalan söylemiyor" denildi.

Açıklamanın devamında şöyle denildi: