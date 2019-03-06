Gaziantepli komünist adaylardan Celal Doğan'a: Seninle aynı gemide değiliz!

31 Mart seçimlerinde HDP'nin de desteklediği DSP'nin Gaziantep Belediye Başkan Adayı Celal Doğan, "Demirel'le, Çiller'le, Erbakan'la, Ecevit'le, Bahçeli ve Yılmaz'la çalıştım. Seçilmem halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de iyi bir ikili olacağız" derken, bu sözlere komünist adaylardan yanıt geldi.
TKP'nin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Suat Ayaz, Şahinbey Belediye Başkan adayı Mehtap Şahan ve Şehitkamil Belediye Başkan Adayı Mustafa Gövyaprak'ın yaptığı ortak açıklamada, "Celal Doğan Gaziantep Belediye Başkanlığı döneminde özelleştirmelerin önünü açmış, AKP destekçisi patronları semirtmiştir. Bu nedenle 'Demirel'le, Çiller'le, Erbakan'la, Ecevit'le, Bahçeli ve Yılmaz'la çalıştım. Recep Tayyip Erdoğan ile de iyi bir ikili olacağız' derken yalan söylemiyor" denildi.
Açıklamanın devamında şöyle denildi:
Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçiminde HDP'nin de desteklediği Celal Doğan bir düzen insanı olarak hayalini dile getiriyor 'yaptığınız iş ve ortaya koyduğunuz performans kimin işine yarıyor" sorusunun cevabını, patronların safında olmaya devam ederek veriyor. ''Aynı Gemide Değiliz'' derken bunu kastediyoruz; Erdoğanlar, Celaller, Konukoğulları aynı gemide, işçiler emekçiler ayrı gemide. Biz Gaziantepli komünist adaylar olarak şehrimizi yağmacılara bırakmayacağımıza, iktidarın hiçbir unsuruyla iyi geçinmeyeceğimize söz veriyoruz. Onların gemisini batırmak için şehrimizdeki tüm emekçileri TKP'ye oy vermeye çağırıyoruz.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
Suat Ayaz
Şahinbey Belediye Başkan Adayı
Mehtap Şahan
Şehitkamil Belediye Başkan Adayı
Mustafa Gövyaprak