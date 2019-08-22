Gaziantep Valiliği'nden eylem ve 'ayırt edici giysi' yasağı

Gaziantep Valiliği kent genelinde 30 gün süreyle açık ve kapalı alanlarda toplantı yapmayı, tüm eylem ve etkinlikleri yasakladı. Yasağa 'simgeleyici ve ayırt edici özellikte bulunan giysiler'in de dahil edilmesi dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığı'nın HDP'li belediyelere kayyum atamasının ardından valiliklerden eylem yasağı kararları gelmeye devam ediyor.

Gaziantep Valiliği'nin 30 gün boyunca getirdiği yasağa "simgeleyici ve ayırt edici özellikte bulunan giysiler"i de dahil etmesiyse dikkat çekti.

Valilik'ten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Genel asayiş ve kamu düzenin korunması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/c maddesi gereğince 22.08.2019 tarihinden itibaren 30 gün süreyle İlimiz genelinde gerçekleştirilebilecek, (sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında, kendi personel ve üyelerine yönelik yapacağı toplantılar ile Devlet Kurum ve Kuruluşlarının program ve etkinlikleri, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların düzenleyeceği gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ekonomik amaçlarla yapılan toplantılar hariç olmak üzere) açık ve kapalı yer toplantıları, park ve bahçelerde yapılacak olan kurumlar dışında yapılacak olan etkinlikler, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stand açma, çadır kurma, pankart açma, simgeleyici ve ayırt edici özellikte bulunan giysiler, bildiri dağıtma, protesto vb. eylem ve etkinlikler, İl merkezinde 22.08.2019 tarih ve 1741 sayılı olur ile Valiliğimizce YASAKLANMIŞTIR."