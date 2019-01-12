Gaziantep vali yardımcısı, Cerablus'ta ölü bulundu

Fırat Kalkanı operasyonu sonrasında Suriye’nin Cerablus kentinde ‘koordinasyon’ görevine atanan Gaziantep Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller odasında ölü bulundu. İmamgiller’in kalp krizi geçirdiği tahmin ediliyor.

Gaziantep Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller, Fırat Kalkanı operasyonu sonrasında görevlendirildiği Suriye’nin Cerablus kentindeki odasında ölü bulundu.

2017 yılından bu yana Gaziantep Vali Yardımcılığı yapan ve Fırat Kalkanı operasyonu sonrası bir yıldır Suriye’nin Cerablus kentinde “koordinasyon" görevini yürüten Ahmet Turgay İmamgiller'in görevliler tarafından odasında hareketsiz halde bulunduğu belirtildi.

Kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği tahmin edilen İmamgiller’in cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

Evli ve 2 çocuk babası olan Ahmet Turgay İmamgiller, 1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olduktan Trabzon Şalpazarı, Tunceli Ovacık, Malatya Arapgir, Rize Fındıklı kaymakamlığı ile Tokat, Kahramanmaraş, Karaman ve Kilis Vali yardımcılığı görevleri yaptıktan sonra 2017 yılı Ağustos ayında Gaziantep vali yardımcılığına atanmıştı.