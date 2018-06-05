Gaziantep Üniversitesi'nde 'Evlilik Okulu' afişi

Gaziantep'te AKP'li belediye, kadın düşmanı gerci fikirler saçtığı 'Evlilik Okulu' afişini, üniversite yemekhanesine astı.

AKP'li Şahinbey Belediyesi'nin Gaziantep Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi yemekhanesine asılan ''Evlilik Okulu'' afişi, öğrencilerin tepkisine yol açtı.

Afişte; ''Evlilik okulumuza gelin düğün hediyenizi biz verelim... Çamaşır makinesi hediye'' ifadelerine yer verildi.

Gaziantep Şahinbey Belediyesi daha önce de ''Evlilik Okulu'' başlıklı seminerlerinde, Menzil Tarikatı lideri Muhammed Saki Erol'e ait olan ''Aile Saadeti'' isimli kitabı dağıtıyordu.

Evlilik öncesi çiftlere dağıtılan kitapta; ''kadının nasıl dövülmesi gerektiği'', "azgın kadını boşamadan önce korkutun, usülüne uygun dövün'' gibi kadın düşmanı başlıklar yer alıyordu.