Gazetecilik öğrencisi Erdoğan'a hakaretten tutuklandı

İletişim fakültesi gazetecilik bölümü öğrencisi Berivan Bila, sosyal medyada paylaştığı 'Gazetecilik bölümü Ders 1: Gazetecilik Suç Değildir' başlıklı yazısında AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Trabzon Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Berivan Bila, sosyal medyada da paylaştığı “Gazetecilik bölümü ders 1: Gazetecilik Suç Değildir” başlıklı yazısı gerekçe gösterilerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaretten tutuklandı.

Berivan Bila, 6 Aralık günü sabah saatlerinde sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek ev baskınıyla gözaltına alınmış, baskın sırasında Bila'nın bilgisayarı ve cep telefonu ile çok sayıda gazete, dergi, kitaba da el konulmuştu.

Bianet'in haberine göre Berivan Bila, “80 darbesinin korkunç hikayeleri ile büyümüş, ama daha beterini yaşayan, önce AKP–Cemaat ittifakına sonra ise çatışmasına şahitlik etmiş ve bu çatışmanın meyvesi olan OHAL ve adeta padişah fermanlarını aratmayan KHK'lere maruz kalmış buna rağmen gelecek güzel günlere umut ile bakan üniversiteli sıra arkadaşlarım merhaba baskıların ve diktatörlüğün gölgesi nezaretinde umarım tatiliniz iyi geçiyordur” diye başladığı yazısında, Cumhuriyet davasından bahsediyor, Ahmet Şık'ın savunmaları ile “zulmedenler safına karşı onurlu duruşu ve kılıç gibi kalemi ile biz genç gazetecilere ilham olduğunu” belirtiyor ve yazısını şöyle sonlandırıyor:

“Biz genç gazeteci adayları da aynı cesaretle aynı suçu işlemeye talibiz. Sansüre karşı yaşamları pahasına mücadele veren gazetecilerin mirasının getirdiği bir sorumluluk var üzerimizde biliyoruz. O sorumluluğu en iyi şekilde taşıyan üniversiteliler olacağız. Bugün amfide kantinde, yarın sokak da elimizde kalem, dilimizde birilerinin saltanatının altına dinamit olacak sözler ile yanı başınızdayız. Onur ve cesaret kazanacak, biz kazanacağız!”