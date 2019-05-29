Gazeteci Kadri Gürsel tahliye edildi

Cumhuriyet gazetesinin eski yazar ve yöneticilerinin yargılandığı dava kapsamında cezası onanan ve bugün yeniden cezaevine giren Kadri Gürsel hakkında tahliye kararı verildi. Gürsel akşam saatlerinde cezaevinden tahliye edildi.

Eski Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında açılan dava kapsamında, 2 yıl 6 ay hapis cezası onanan ve bugün gittiği Çağlayan Adliyesi’nden Metris Cezaevi’ne gönderilen gazeteci Kadri Gürsel hakkında tahliye kararı çıktı.

Savcılığın 2,5 yıllık hapis hükmünün infazı için kendisini çağırması üzerine Gürsel, öğle saatlerinde Çağlayan Adliyesi’ne gitmişti. İnfaz müdürlüğündeki işlemlerin tamamlanmasının ardından Gürsel kelepçelenerek Metris Cezaevi'ne gönderilmişti.

Gürsel’in avukatının yaptığı denetimli serbestlik başvurusunu kabul eden Bakırköy İnfaz Hakimliği, Kadri Gürsel'in tahliyesine karar verdi.

Kararın ardından Metris Cezaevi'nden tahliye edilen Gürsel, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Bugün 15.30 sularında konulduğum Metris Cezaevi'nden denetimli serbestlikle 20.30'da tahliye edildim. Avukatlarım İlkan Koyuncu ve Vecihi Tokuç'a minnettarım. Tahliyemi mümkün kılmak için yoğun çaba sarfeden cezaevi personeline çok teşekkür ederim” dedi.