Özgür Gündem gazetesinin 'Nöbetçi Genel Yönetmenliği' kampanyasına katıldığı için 1 yıl 6 ay hapis cezası onanan ve 29 Ocak'tan bu yana tutuklu olan gazeteci Ayşe Düzkan tahliye edildi.

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin “Nöbetçi Genel Yönetmenliği” kampanyasına katıldığı için yargılandığı davada hakkında verilen 1,5 yıl hapis cezası onanan ve 29 Ocak’tan bu yana tutuklu olan gazeteci Ayşe Düzkan dün tahliye edildi. 29 Ocak’ta tutuklanarak Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi’ne konulan Düzkan, cezaevi yönetimine yaptığı başvuru üzerine Mayıs ayının sonunda Eskişehir Açık Cezaevi’ne geçmişti. Düzkan’ın tahliye edildiğini kızı Haziran Düzkan, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.