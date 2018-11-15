'Gazete haberlerinin yüzde 95'i AA'ya ait, medya sektörü çok ciddi iflaslara doğru gidiyor'

Anadolu Ajansı'nın (AA) eski Genel Müdürü Kemal Öztürk, 'Medya sektörü, sanırım böylesine yaygın, derin ve sarsıntılı bunalım geçirmemişti. Eğer herkes aklını başına almazsa bunun sonu çok ciddi iflaslara gidecek gibi gözüküyor' derken, medyanın sorunun söylendiği gibi internet sitelerinin haberleri alıntılaması olmadığını, gazetelerin hepsinin birbirine benzediğini, yüzde 95'inin AA haberleriyle dolu olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski danışmanı ve Anadolu Ajansı'nın (AA) eski Genel Müdürü Kemal Öztürk, basılı medyanın yaşadığı krizi köşesine taşıdı.

Medya sektörünün, böylesine yaygın, derin ve sarsıntılı bunalım geçirmediğini, eğer herkes aklını başına almazsa bunun sonunun çok ciddi iflaslara gideceğini belirten Öztürk, "Dijital Devrim, öylesine kuvvetli bir tsunami olarak geliyor ki yaşantımızın üzerine, ona karşı direnen, engel olmaya çalışan her şeyi yer ile yeksan edip geçiyor. Medya dünyasını genetiğinden, tırnağına kadar öylesine köklü bir değişime zorluyor ki, buna direnenler tsunami sularında boğularak yok oluyor" dedi.

'YAKINDA BİRÇOK GAZETE KAPANACAK'

Dijital devrime uygun bir medya yapısına geçmek yerine inatla klasik medya tarzınının sürdürülmeye çalışıldığını dile getiren Öztürk, "Kağıda basılı gazeteler, klasik tarzda yayın yapan televizyonlar, her geçen gün kan kaybediyor ama yine de o beklenen dönüşümü bir türlü yapmıyorlar. Ne yazarların yazılarını internet sitelerine geç koymak, ne başkaları tarafından alıntılanmasını engellemek, ne de gazete dağıtımını teke indirmek, klasik gazetelerin sorununu çözebilir" ifadelerini kullandı.

Habertürk’ten sonra, Demirören grubundan Vatan gazetesinin de basılı gazeteyi kapattığını hatırlatan Öztürk, yakında birçok gazetenin bunu takip edeceğini, bunun kaçınılmaz olduğunu söyledi.

'HABERLERİN YÜZDE 95'İ AA'YA AİT'

Demirören Medya Grubu’nun bir numaralı yöneticisi Mehmet Soysal'ın "haber ve köşe yazılarının başkaları tarafından kes-kopyala ile ücretsiz kullanımını en önemli sorun olarak gördüğünü" aktaran Öztürk, asıl sorunun bu değil, benzeşme olduğunu öne sürdü.

"Benzeşme, sanırım tüm okurların en çok şikayet ettiği konu. Bazen on gazete birbirinden habersiz, aynı manşetle çıkıyor. Tüm gazetelerdeki haberler neredeyse aynı. Zira hepsi Anadolu Ajansı’ndan (AA) besleniyor" diyen Öztürk, "Benim dönemimde gazetelerde çıkan haberlerinin % 70’i AA’ya aitti. Bu oran şimdi %95’lere çıktı sanırım. Haberler aynı olduğu gibi, habere bakış da aynı. Bu derece ajansa bağımlı hale gelmiş gazetelerin birbirine benzeşmemesi mümkün mü?" ifadelerini kullandı.