GATA'ya yapılacak caminin maliyeti 10 milyon lira

Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlanan Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine yapılacak camiyle ilgili detaylar belli oldu. Cami için 10 milyon TL’lik maliyet belirlendi.

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne devredilmişti.

2017 yılında GATA yerleşkesine cami yapılması konusunda protokol imzalandı. Protokol törenine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da özel doktoru olan, AKP eski milletvekili rektör Cevdet Erdöl'ün yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri de katılmıştı.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre; 2019 yılında tamamlanması planlanan caminin yapılacağı yer “Gülhane Külliyesi” olarak tanımlandı.

MALİYETİ 10 MİLYON TL

Cami, 4 bin 950 dönümlük alanda inşa edilecek. Cami alanında "tankın üstüne çıkmış insanların" yer aldığı kabartmalı bir "15 Temmuz anıtı" yer alacak.

Caminin yaklaşık maliyeti 10 milyon TL olarak belirlenirken, bu proje için 1 milyon TL’lik ödeneğin hazır olduğu bildirildi.