Gardiyanlar avukatları cezaevinde alıkoydu

Tarsus Cezaevi'nde açlık grevindeki müvekkillerini ziyaret eden dört avukat gardiyanlar tarafından ellerindeki notları teslim etmeleri istenerek bir saat boyunca alıkonuldu.

Tarsus Cezaevi’nde açlık grevindeki müvekkillerini ziyaret eden dört avukat sağlık durumları ile ilgili bilgi aldı. Avukatların sağlık durumu ile ilgili doldurduğu formlara el koymak isteyen gardiyanlar, avukatları bir saat kadar alıkoydu.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre avukatlar Özgür Çağlar, Saniye Biçici, A. Celil Akın ve Pınar Dokuz, Tarsus Cezaevi’nde kalmakta olan müvekkilleri ile görüşmeye gitti. Görüşme sırasında açlık grevinde olanların sağlık durumunu değerlendirmek için hazırlanan formdaki soruları sordular ve yanıtları kaydettiler. Ancak cezaevinden çıkmak istedikleri sırada gardiyanlar notları teslim etmelerini istedi. Avukatlar bunun mümkün olmadığını ve gardiyanların böyle bir yetkisi olmadığını söyledi. Ancak sayıları yirmiyi bulan gardiyanlar avukatları alıkoydu.

Avukat Özgür Çağlar yaşadıklarını, “Biz görüşürken gardiyanlar kapı önünde bizi izleyecek şekilde bekliyordu. Çıkarken formları kendilerine vermemizi istediler. Biz de yasal dayanağı olmadığını söyledik ve varsa yasal dayanak ile gelin teslim edelim dedik. Bu sırada dışarı çıkmamızı engellediler, kapıları kapattılar. Baro başkanını aradım, onlar ilgilendi. Cezaevi savcıları geldi, formlara el koydular ve sonra çıkabildik” diye anlattı.

Çağlar, gardiyanların davranışının hukuksuz olduğunu söylediğini ve bunu belgelemek için fotoğraf çekmek istediği sırada da fiili müdahale ile karşılaştığını anlattı. Savcılık tarafından incelenmek üzere alınan belgelerde herhangi bir suç unsuru olmadığını ve inceledikten sonra geri verilmesi gerektiğini ifade eden Çağlar gerekli itirazları da yapacaklarını dile getirdi.

Avukatların gardiyanlar tarafından alıkonulmasını Çağdaş Hukukçular Derneği de sosyal medya hesabından kınadı.