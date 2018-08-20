Garanti Bankası'ndan not açıklaması

Garanti Bankası, S&P'nin kredi derecelendirmesi ile ilgili açıklamada bulundu.

S&P, Garanti Bankası'nın uzun vadeli yabancı para notunu "BB-"den "B+" seviyesine indirdi.

Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamada şu değerlendirmeler yapıldı:

"Standard & Poor's (S&P), 17 Ağustos 2018 tarihli raporunda Türkiye'nin Bankacılık Sektörü Ülke Riski Değerlendirmesi'ni (BICRA) Grup 9 olarak değerlendirmeye başladığını duyurmuştur. Bunun sonucunda banka çıpası "bb" seviyesinden "b+" seviyesine indirilmiş, bu da altı Türk bankasının ortaklarından ve yerleşik olduğu ülkenin derecelendirilmelerinden bağımsız kredi profili notunda ve uzun vadeli notlarında aşağı yönlü revizyonuna sebep olmuştur.

Bu doğrultuda S&P, Türkiye Garanti Bankası A.Ş'nin (Banka) Uzun Vadeli Yabancı Para ve Uzun Vadeli Yerel Para notlarını "BB-" seviyesinden "B+" seviyesine ve Banka'nın Ortaklarından ve Yerleşik Olduğu Ülkenin Derecelendirilmelerinden Bağımsız Kredi Profili Notu'nu "bb" seviyesinden "b+" seviyesine aşağı yönlü revize etmiştir.

Ek olarak, S&P, derecelendirme görünümünü de "Durağan"dan "Negatif"e aşağı yönlü revize etmiştir."