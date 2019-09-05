'Gar katliamının faili MİT tarafından otelde konaklatıldı' iddiası

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Ankara Gar Katliamı başta olmak üzere, birçok saldırının faili olan IŞİD'li İlhami Balı’nın kırmızı bültenle arandığı dönemde Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Ankara’da bir otelde konaklatıldığı iddialarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, 184 yurttaşın katledildiği Ankara Gar Katliamı başta olmak üzere, birçok saldırının faili olan IŞİD üyesi İlhami Balı’nın kırmızı bültenle arandığı dönemde MİT tarafından Ankara’da bir otelde konaklatıldığı iddialarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sordu.

CHP’li Şeker, Suruç katliamını yapan Şeyh Abdurrahman Karagöz ve Ankara katliamını gerçekleştiren canlı bombalardan Yunus Emre Alagöz’ün Türkiye’deki kardeşi Yusuf Alagöz’le yaptığı telefon konuşmalarının katliam öncesinde, uzun süreden beri teknik takip altında dinlendiğini hatırlatarak “Yunus Emre Alagöz’ün telefonu dinlenmesine rağmen katliamı önlemeye yönelik gereken tedbirlerin alınmaması döneme ilişkin ihmali aşan kasti bir durumdur. İddialara göre İlhami Balı’nın kullandığı çok sayıda farklı telefon numarası da teknik takiple izlenilmesine rağmen ilişkili olduğu katliam ve saldırılara ilişkin gerekli tedbirler alınmamış” dedi.

Şeker, Soylu’dan şu sorulara yanıt istedi: