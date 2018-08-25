Galatasaray'da gözaltına alınan 47 kişi serbest bırakıldı

Cumartesi Anneleri'nin 700. hafta buluşmasında gözaltına alınan 47 kişi serbest bırakıldı.

Cumartesi Anneleri’nin 700’üncü hafta eylemine yapılan polis saldırısında gözaltına alınan 47 kişi emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Cumartesi Anneleri’nin, kayıpların akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle Galatasaray Meydanı'nda düzenledikleri eylemin 700'üncü haftasına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla yapılan polis saldırısında 47 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyeti’ne götürüldü. Buradaki ifade işlemlerinin ardından Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne sevk edilen 47 kişi daha sonra serbest bırakıldı.

