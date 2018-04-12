Galatasaray, Florya'daki en değerli arsasını sattı

Galatasaray'a ait 63 bin metrekarelik Florya tesislerinin bulunduğu arsa, 2 milyar 250 milyon liraya Öz Er-Ka İnşaat'a satıldı. Şirket payı olarak ise 832 milyon 500 bin TL taahhüt edildi. Galatasaray'ın payına ise 238 milyon lira düştü.

Galatasaray Spor Kulübü'nün mali darboğazdan çıkabilmesi için Riva ve Florya arazilerinin satılmasına karar vermesinin ardından Florya arsasının satış ihalesi bu gün yapıldı. İhaleyi Öz Er-ka İnşaat kazandı. Satış toplam geliri 2 milyar 250 milyon lira olarak teklif edildi. Şirket payı olarak ise 832 milyon 500 bin TL taahhüt edildi. Bu gelirden Galatasaray’a düşecek pay sadece 238 milyon TL oldu. Galatasaray geçen aylarda yapılan Riva ihalesinden ise 761.6 milyon TL gelir elde edecek.

Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre Florya ihalesinin ilk oturumunda arsaya dokuz firma talip olmuştu.

Emlak Konut ile Galatasaray arasında kulübün iki arsası için anlaşma yapılmıştı. Buna göre Emlak Konut gelir paylaşım ihaleleri yapacak, arsa gelirinin yüzde 80’i kulübün, yüzde 20’si de Emlak Konut’un olacak. Emlak Konut, Florya’daki Galatasaray’ın arsasına komşu 40 bin metrekarelik arsayı geçtiğimiz aylarda TOKİ’den 262 milyon 500 bin lira bedelle satın almıştı. Şirket her iki arsayı birleştirerek tek bir ihale yapma yolunu seçti. Bu sebeple; elde edilecek “Şirket Payı Geliri”nin yaklaşık yüzde 71,43’ü Emlak Konut’a, yaklaşık yüzde 28,57’si ise Galatasaray Spor Kulübü’ne ait olacak.

Galatasaray geçtiğimiz aylarda yapılan Riva ihalesi sayesinde de 761.6 milyon TL gelir elde edecek.