Barış Akademisyenleri'nden Prof. Dr. Füsun Üstel tahliye edildi.
'Bu suça ortak olmayacağız' bildirisine imza attıkları için yargılananlar arasında bulunan Üstel hakkında ilk karar duruşmasında verilen 1 yıl 3 aydı. Üstel, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından hapis cezası onanmasının ardından geçen mayıs ayında cezaevine girmişti.
Anayasa Mahkemesi, geçtiğimiz hafta 'Bu suça ortak olmayacağız' başlıklı bildiriyi imzaladıkları gerekçesiyle "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılan, arasında Prof. Dr. Füsun Üstel'in bulunduğu 10 akademisyenin bireysel başvuru dosyasını, 26 Temmuz'daki toplantısında görüşme kararı almıştı.