Füsun Demirel: 'Gerilla' derken PKK'yı kast etmedim

3 yıl önceki bir açıklamasında "Gerilla annesini oynamak isterdim" diyen Füsun Demirel, "PKK terör örgütünü kast etmedim" diye konuştu.

2015'te verdiği bir söyleşide "Gerilla annesini oynamak isterdim" diyen ve geçtiğimiz günlerde sosyal medyada "Bugüne kadar hiz­metten başka, insanlıktan, sevgiden başka ne örnekle­dim ki bu hayatta? Sadece bir işi bile çok gördüler. Ben iyi değilim" paylaşımında bulunan oyuncu Füsun Demirel konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Habertürk'e konuşan Demirel, "Terörün bu kadar can aldığı, kanın gövdeyi götürdüğü, asker/sivil herkesin öldürül­düğü bir atmosferde, eğer 'Gerilla' derken PKK terör örgütünü kastediyor olsam, o zaman insanların benim aklımdan kuşkulanması gere­kir" dedi.

Demirel, "Bu normal bir şey değil. Bir insan bunu nasıl söyleye­bilir; bu mümkün mü? Ben 35 yıldır, ürettiklerimle ve fikirlerimle çırılçıplak, top­lumun önünde bir sanatçı­yım. Eğer PKK örgütüne sempatim olsa, bu zaten illa bir yerlerden ortaya çıkardı. Böyle bir şey söz konusu ola­maz" diye konuştu.