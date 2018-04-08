Füsun Demirel: 'Gerilla' derken PKK'yı kast etmedim

2015'te verdiği bir söyleşide "Gerilla annesini oynamak isterdim" diyen ve geçtiğimiz günlerde sosyal medyada "Bugüne kadar hizmetten başka, insanlıktan, sevgiden başka ne örnekledim ki bu hayatta? Sadece bir işi bile çok gördüler. Ben iyi değilim" paylaşımında bulunan oyuncu Füsun Demirel konuyla ilgili açıklamada bulundu.
Habertürk'e konuşan Demirel, "Terörün bu kadar can aldığı, kanın gövdeyi götürdüğü, asker/sivil herkesin öldürüldüğü bir atmosferde, eğer 'Gerilla' derken PKK terör örgütünü kastediyor olsam, o zaman insanların benim aklımdan kuşkulanması gerekir" dedi.
Demirel, "Bu normal bir şey değil. Bir insan bunu nasıl söyleyebilir; bu mümkün mü? Ben 35 yıldır, ürettiklerimle ve fikirlerimle çırılçıplak, toplumun önünde bir sanatçıyım. Eğer PKK örgütüne sempatim olsa, bu zaten illa bir yerlerden ortaya çıkardı. Böyle bir şey söz konusu olamaz" diye konuştu.