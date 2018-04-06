Furkan Vakfı'na yeni operasyon: 6 bina mühürlendi

Adana'da, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na ait olduğu belirtilen ve öğrenci yurdu olarak faaliyet gösteren 6 bina mühürlendi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla 3 temsilciliği ve genel merkez binası mühürlenen Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na ilişkin yeni operasyon düzenledi.

Yapılan araştırmaların sonunda öğrencilerin kaldığı çok katlı 6 binanın vakfa ait olduğunu ve yurt olarak kullanıldığını belirledi.

Seyhan ilçesindeki 5 ve Çukurova ilçesindeki bir bina, öğrencilerin boşaltılmasının ardından ilçe belediyelerine bağlı zabıta ekiplerince mühürlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Ocak'ta 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, kurucu başkan Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 28 vakıf yönetici ve üyesi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden aralarında vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 5'i tutuklanmıştı.