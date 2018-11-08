Furkan Vakfı Başkanına ‘terör’ suçundan tahliye kararı

Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul hakkında ‘terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘terör örgütüne yardım’ suçlamalarıyla yargılandığı davada tahliye kararı verildi. Kuytul’un tutukluluğuysa devam edecek.

Kapatılan Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul’un “terör örgütü propagandası yapmak” ve “terör örgütüne yardım” suçlamalarıyla yargılandığı davada tahliye kararı çıktı. Kuytul'un tutukluluğu, hakkında yürütülen başka bir soruşturma kapsamında devam edecek.

DHA’nın haberine göre, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul’un, Adana 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme ve silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak” iddiasıyla yargılandığı davaya devam edildi. Bolu Cezaevi’nde bulunan Kuytul, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

“DEAŞ, PKK ve FETÖ aleyhinde” konuşmalar yaptığını söyleyen Kuytul, “Terör örgütü üyesi olmakla suçlanıyorum. DEAŞ, beni ölümle tehdit ediyor. FETÖ ve PKK’yı eleştiren videolarım, konuşmalarım var. Beni Afrin operasyonunu eleştirmekle suçluyorlar. Önceki mahkemelerde bu bana sorulmadı. Beni mahkum ettirmek için kasıt var. Darbeyi reddettiğim videolar kırpılmış” dedi.

Fethullah Gülen’i 1980’li yıllardan beri eleştirdiğini belirten Kuytul, “ABD’nin Irak işgalinde Fethullah Gülen, ‘Irak’ta ölenlere değil İsrail’de ölenlere ağlıyorum’ demişti. Ben bunu çok eleştirdim. Dinler arası diyalog projesini ısrarla reddettim. Bunun bir tuzak olduğunu söyledim. Ben 80/90’lı yıllardan beri bunları reddediyorum” dedi.

Vakfın tutuksuz yargılanan yöneticileri G.Y. ve M.Ç. de suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, Alpaslan Kuytul’u bu davadan tahliye ederek duruşmayı erteledi. Kuytul’un, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, özel belgede sahtecilik, dini inanç ve duygularını istismarı suretiyle dolandırıcılık” iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında tutukluluğu devam ediyor.

