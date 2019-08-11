Fuat Oktay'dan 'Başkanlık sisteminde revizyon' açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, başkanlık sisteminde yapılacak revizyona ilişkin, 'Birinci yıl çalışmalarını çok kapsamlı değerlendirdik. Şu andaki bizim gayretimiz bundan sonraki yıllarda da cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin güçlü bir şekilde devam etmesi. Türkiye’nin önünü açmaya yönelik, sayın Cumhurbaşkanımıza da arz etme aşamasındayız' dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, başkanlık sisteminde "revizyon" çalışmalarına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın grup toplantısından sonra yaptığı açıklamadan sonra yaptığımız bir birinci yıl değerlendirme çalışmalarıydı. Çok kapsamlı bir çalışma yaptık" diyen Oktay, "Bu vesiyle yasama, yargı ve yürütmenin tüm organları merkez ve yerel olarak da çok ciddi bir değerlendirmeyle bir yılın muhasebesini yapmış olduk. Şu andaki bizim bütün gayretimiz bundan sonraki yıllarda da Cumhurbaşkanlığı Sisteminin çok güçlü bir şekilde sorunların üstesinden gelme kabiliyeti var. Bunun önünü açmayla alakalı bir şeydir bu. Türkiye'nin önünü açmayla alakalıdır. Çalışmamızın da sonuna geldik. Cumhurbaşkanımıza konuyu arz edecek aşamadayız" ifadesini kullandı.