Fuat Oktay: Gündemimiz Fırat'ın doğusundaki koridoru parçalamaktır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada, 'İdlib’de Rusya ile vardığımız ve İran tarafından da desteklenen mutabakat sayesinde, çok büyük bir insani kriz yaşanmasının önüne geçtik. Şimdi de gündemimizde Fırat’ın doğusunda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu parçalamak vardır' dedi.

TBMM Genel Kurulunda devam eden bütçe görüşmelerinde yürütme adına konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Hayalleri olmayanın hedefleri, hedefleri olmayanın da programları olmaz. Türkiye'nin, geleceğe ilişkin hamdolsun hayalleri de hedefleri de programları da vardır" ifadesini kullandı.

2019 yılı bütçesinin geçtiğimiz aylarda açıklanan 3 yıllık Yeni Ekonomi Programının (YEP) ilk ayağını oluşturduğunu belirten Oktay, yakın zamanda yaşanan manipülatif dalgalanmanın, kendilerini hedeflerinden uzaklaştırmadığını, tam tersine hedeflerine daha sıkı sarılmaya yönelttiğini söyledi.

Konuşmasında Suriye'deki gelişmelere ilişkin de açıklamalarda bulunan Oktay, "İdlib’de Rusya ile vardığımız ve İran tarafından da desteklenen mutabakat sayesinde, çok büyük bir insani kriz yaşanmasının önüne geçtik. Şimdi de gündemimizde Fırat’ın doğusunda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu parçalamak vardır" dedi.