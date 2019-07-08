FT'den Merkez Bankası değerlendirmesi: Erdoğan kaygan zeminde oynuyor

Financial Times'ta yer alan bir değerlendirme yazısında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası'na müdahalesi 'ihtiyatsız ve kaygan zeminli' olarak nitelendirildi.

İngiliz Financial Times gazetesinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası kararlarına ilişkin bir değerlendirme kaleme alındı.

Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'yı "ihtiyatsız bir şekilde" görevden aldığı belirtilen yazıda, bir devlet kurumunun ve para politikalarının bir kez daha Erdoğan tarafından itibar kaybına uğradığının altı çizildi.

Türkiye'nin S-400'leri satın almasıyla halihazırda ABD yaptırımına tabi tutulma ihtimaliyle karşı karşıya olduğu belirtilen yazıda Türk lirasında oluşacak değer kaybının ülkede "istenilecek son şey olduğu" belirtildi.

'FAİZ ORANLARININ YÜKSELMEMESİNDE İNAT ETTİ'

Ekonomide yaşanan kargaşanın en büyük müsebbibinin faiz oranlarını yükselmesini reddeden ve damadı Berat Albayrak'ı Hazine ve Maliye Bakanı olarak atayan Erdoğan olduğu ifade edildi.

'DIŞA BAĞIMLI BİR ÜLKEDE ATEŞLE OYNUYOR'

Yeni Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın kurumu Erdoğan'ın istediği şekilde yürütmesine şüpheyle bakıldığı belirtilen yazıda Erdoğan'ın hamleleri "dışa bağımlı ülkede ateşle oynamak" olarak nitelendirildi.