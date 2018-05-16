FT: Yatırımcılar Türkiye iştahlarını kaybetmeye başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere ziyaretini değerlendiren Financial Times, "yatırımcıların Türkiye iştahlarını kaybetmeye başladıklarını" yazdı.

Financial Times, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Londra temaslarını değerlendirdi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, gazetenin Şirketler ve Piyasalar ekinde "Yatırımcılar Türkiye iştahlarını kaybetmeye başlıyor" başlıklı haberde, Erdoğan'ın Londra'da finans çevreleriyle yaptığı görüşmenin ayrıntıları aktarılıyor.

Gazete haberine, "Bankalar ve yatırım fonları, üst düzey temsilcilerini Erdoğan'la yemeğe gönderdiğinde muhtemelen Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ülkesine yatırım için güven vermesini bekliyorlardı" diyerek başlıyor.

Financial Times "Ancak yatırımcılar Bloomberg'in Londra Bürosu'nda Pazartesi günü yenen öğle yemeğinden paralarını Türk Lirası'na, hisse senetlerine veya kamu tahvillerine yatırmak için herhangi bir neden kalıp kalmadığını merak ederek ayrıldı" diyor ve şöyle devam ediyor:

"Erdoğan'ın mesajı tavizsizdi. Gelecek ay yeniden seçilmeyi uman Cumhurbaşkanı, faiz artırımına kararlılıkla karşı olduğunu net bir şekilde söylemesinin dışında, para politikasını daha sıkı kontrol etmeye niyetliydi. Yatırımcılar, aylardır cumhurbaşkanına imkân tanıyor, Türkiye'nin güçlü bankacılık sistemi ve mali disiplini nedeniyle artan cari açığını ve yüksek enflasyonunu görmezden geliyorlardı. Varsayımları, cumhurbaşkanının faiz artırımına karşıtlığını tekrarlamasına karşın, Merkez Bankası'nın 'doğru şeyi' yapacağıydı."

Görüşmeye katılan bir kaynağın "Cumhurbaşkanı temel faiz oranı teorisine inanmazken, bir ülkeye nasıl yatırım yapabilirsiniz? Türkiye neredeyse yatırım yapılamaz gibi gözüküyor" dediğini aktaran gazete, Türkiye'nin meseleye hiç böyle bakmadığını ve hükümet yanlısı bir gazetenin öğlen yemeğini "18 trilyon dolarlık toplantı" başlığıyla duyurduğunu belirtiyor.

Fidelity International adlı yatırım kuruluşundan Portföy yöneticisi Paul Greer da "Türkiye'nin akut zayıflıklarının olduğu bir dönemde Erdoğan ateşe benzin döktü" diyor.

Financial Times, Erdoğan'ın düşünce kuruluşu Chatham House'da yaptığı özel toplantıya katılan uzmanların da benzer bir şaşkınlık yaşadığını ve cumhurbaşkanının toplantıya katılanlardan "düşük faiz oranlarının düşük enflasyon getirdiğini lütfen öğrenmelerini istediğini" yazıyor.