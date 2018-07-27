FT: Liranın değer kaybı baskı yaratıyor

Financial Times'ta yer alan bir yazıya göre liradaki değer kaybı enflasyonun artması riskini getiriyor. Değer kaybının borçlu özel sektör üzerinde de baskı yarattığı aktarılıyor.

Türk lirasındaki değer kaybına dair bir analiz yayımlayan Financial Times, liradaki değer kaybının olumsuz etkilerine dikkat çekti.

Haberde görüşüne yer verilen otomobil parçası imalatçısı Albert Saydam, "Bu pek çok şirket için yeni bir durum" diyerek, yüksek enflasyon ve dalgalı kurla baş etmeye alışık olmadıklarını, bunun büyük zorluk getirdiğini söyledi.

'FAİZ KARARI KORKULARI ARTIRDI'

Faizleri artırmama kararının liranın düşüşüne yol açtığı hatırlatılan yazıda, "yüksek faiz düşmanı" Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ı ekonominin başına getirmiş olmasına dikkat çekildi.

FT, Albayrak'ın yatıştırmaya yönelik açıklamalarına karşın faiz kararının korkuları artırdığını öne sürdü.

Yazıda liranın düşüşünün enflasyon riskini artıracağı, borçlu özel şirketlerin üzerinde baskı yarattığı, yabancı sermaye akışının gelişini engellediği söyleniyor.

'AŞIRI ISINMA VE DENGESİZLİKLERE YOL AÇABİLİR'

Yabancı sermaye akışının azalması durumundaysa liradaki düşüşün süreceği, yabancı yatırımcıların Ankara'nın ekonomik idaresinden memnun olmadığı belirtiliyor.

Ayrıca Türkiye'deki büyümenin tüketim ve hükümet harcamalarıyla beslendiğine dikkat çeken FT, bunun aşırı ısınma ve dengesizliklere yol açacağını duyuruyor.

BANKACILIK DA RİSK ALTINDA

Yüzde 15 enflasyona ve yüksek cari açığa dikkat çeken FT, üretim maliyetlerinin de liranın değer kaybı nedeniyle büyük artış yaşadığını aktarıyor.

Yıldız Holding ve diğer şirketlerin yeniden yapılandırma taleplerinin bankalara zarar verebileceği söylenen yazıda, "güçlü bir konumda olan" bankacılığın, baskı ve risklerin artması durumunda er ya da geç zarar göreceği savunuluyor.

Yazıda Erdoğan'ın ekonomideki rolünden duyulan kaygılara da yer veriliyor.