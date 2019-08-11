FOX TV'den Erdoğan'a Fatih Portakal çağrısı: Tam yeri...

FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, 'Cumhurbaşkanı halkın gönlüne giremediklerini söylüyor. Eğer halkın gönlüne girmek istiyorsa Fatih Portakal tam da yeri' çağrısında bulundu.

FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, Biz10TV’den Adem Metan’ın "Medya Söyleşileri" programına konuk oldu.

Adem Metan’ın “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı FOX ekranlarında görebilecek miyiz?” sorusuna cevap veren Doğan Şentürk “Cumhurbaşkanı Erdoğan isterse bizim kapımız ona her zaman açık. Bu bizim için de çok önemli bir program olur. Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanını ağırlamak… Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart’tan sonra yaptığı bir konuşmasında 'O kadar televizyonlara, gazetelere çıktık ama halkın gönlüne girememişiz demek ki' demişti. Eğer halkın gönlüne girmek istiyorsa bence Fatih Portakal tam yeri” diye konuştu.

FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, son zamanların tartışılan konuların olan "Cumhurbaşkanı’nın uçağına davet gelse biner misiniz?" sorusuna da cevap verdi.

Şentürk, “Ben gazeteciyim. Uçağa elbette binerim. Ama gazeteci olarak biner gazeteci olarak da inerim” dedi.