Fox TV ve Halk TV’ye RTÜK cezalarının seçim takvimine ayarlanması TBMM gündeminde

RTÜK’ün Fox TV ve Halk TV’ye verdiği ağır cezaların seçim takvimine ayarlanması TBMM gündemine taşındı.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) Halk Arenası ve Fox Ana Haber’in seçim öncesinde karartılmasına tepki gösterdi.

Çakırözer, “Hemen her seçim öncesinde ‘hedef gösterme’ alışkanlığının son kurbanı, gerçekçi ve muhalif yayın çizgisiyle yüksek izlenme oranlarına erişen Fox Ana Haber ve Halk Arenası’na hem ağır para cezaları hem de program durdurma yaptırımları uygulandı. RTÜK, iktidar partisinin miting meydanlarında gösterdiği hedefin uygulayıcısı, komuta merkezinin emir eri değildir” dedi.

CEZA ARALIK'TA VERİLDİ, YAPTIRIM SEÇİM ÖNCESİNDE

RTÜK’ün verdiği ağır cezaları TBMM gündemine de taşıyan Çakırözer, ağır cezaların Aralık ayında kararlaştırıldığını ancak yaptırımın seçim öncesine denk getirildiğine dikkat çekerek, “Gecikmenin nedeni, yayınların 31 Mart 2019 yerel seçimlerine daha yakın tarihte durdurulması mıdır?” diye sordu.

Çakırözer ayrıca, RTÜK’ün verdiği tartışmalı cezalarla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

8 YAYIN DURDURMA CEZASI

Fox Ana Haber’e 3, Halk Arenası’na ise 8 yayın durdurma cezasının RTÜK’ün kendi tarihinde bile eşine az rastlanır ağırlıkta bir yaptırım olduğunu belirten Çakırözer, “Fox TV’de yayımlanan Ana Haber Bülteni ve Halk TV’de yayımlanan Halk Arenası programları toplumsal muhalefetin bilgi alma hakkına hizmet eden, doğru haber alma hakkını ise toplumun tüm kesimlerine sunmayı amaçlayan yayınlar. Zaten bu yüzden de ülke genelinde yüksek izlenme oranlarına ulaşabiliyorlar” dedi.

Bu yayınlardaki eleştiri sınırları içinde kabul edilebilecek bazı sözlerin kendisini hedef aldığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından sert bir şekilde eleştirildiğini, “Haddini bil haddini. Bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni”sözleri ile hedef göstermeye kadar vardığını anımsatan Çakırözer, şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanı’nın kendisi ile ilgili en ufak bir eleştiriye tahammül gösterememesinin son örneği Fox TV ve Halk TV için alınan ağır yaptırım kararları oldu. Hemen her seçim öncesinde kendini gösteren ‘hedef gösterme’ alışkanlığının son kurbanı, gerçekçi ve muhalif yayın çizgisiyle yüksek izlenme oranlarına erişen Fox Ana Haber ve Halk Arenası’na; hem ağır para cezaları hem de program durdurma yaptırımları uygulandı. RTÜK’ün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tepkisinin ardından ‘emir addederek’ harekete geçmesi ise cezalandırma pratiğinin en hızlı örneği olarak tarihe geçti.”

'RTÜK EMİR ERİ DEĞİLDİR'

RTÜK’ün Anayasal bir düzenleme ve denetleme kurulu olduğunu anımsatan Çakırözer, “RTÜK, bir siyasi partinin miting meydanlarında gösterdiği hedefin uygulayıcısı, komuta merkezinin emir eri değildir. Radyo ve televizyon yayıncılığı için denetleyici olduğu kadar düzenleyici de olması gereken ancak bu görevini de elinde iktidar sopasını tutmadan yerine getirmesi beklenen anayasal bir kurumdur” dedi.

Verilen yayın durdurma cezaları için belirlenen infaz takviminin, cezanın kendisini daha da ağırlaştırdığını dile getiren Çakırözer, “Halk Arenası 1 Şubat’tan 22 Mart’a kadar, halkımızın alışık olduğu cuma günleri, halkımızın bildiği kendi saatinde karartılacak. Aynı şekilde Fox Ana Haber de 4-5-6 Şubat’ta yayımlanmayacak. Yerine TRT’nin çekip RTÜK’ün onay verdiği bir belgesel yayınlanacak. Halka ihtiyaç duyduğu gerçekler yerine yerel seçimlere kadar zorla belgesel izletilecek” ifadelerini kullandı.

‘24 HAZİRAN ÖNCESİ KİME, NE KADAR CEZA VERİLDİ’

Çakırözer, RTÜK’ün tartışmalı cezalarını ayrıca TBMM gündemine getirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Çakırözer, önergesinde şu soruları yöneltti: