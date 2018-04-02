Fonculara göre Türkiye piyasası 'en kırılgan' ülke

Fon yöneticileriyle yapılan ankette Türkiye piyasası "en kırılgan ülke" olarak belirlendi.

Fon yöneticileri Türkiye piyasasının "en kırılgan" olduğu yönünde görüş paylaştı.

Bloomberg'in haberine göre, aralarında UBS, Deutsche Bank ve BNP gibi 15 kurumun temsilcisi ile yapılan ankette ülke piyasalarına ilişkin görüşlere yer verildi.

Buna göre, anketi yanıtlayan 13 kurumun fon yöneticisi, Türkiye'nin "yerel politika dolayısıyla en kırılgan ülke" ve "küresel jeopolitik risklerin Türkiye'ye etkisi yüksek" tespitinde bulundu.

Ayrıca, Türk lirasının FED ve ABD ekonomisi karşısında "yüksek etki" gösterdiği de görüşler arasında yer aldı.