Flormar işçileriyle kadın dayanışması

Direnişlerinin 61. gününe giren Flormar işçileri bugün Kadıköy'deydi. 'Kadınlar Birlikte Güçlü' üyeleri, Khalkedon Meydanı'nda Flormar işçileriyle dayanışmak için bir forum düzenledi.

Kadınlar Birlikte Güçlü üyeleri, 61 gündür direnen Flormar işçileriyle Khalkedon Meydanı’nda forum düzenledi. Flormar ve Yves Rocher ürünlere boykot çağrısı yapılan forumda, hak gasplarını kadının örgütlü gücüyle yenme sözü verildi.

Kadınlar Birlikte Güçlü üyeleri, sendikalı oldukları için işten çıkartılan ve 15 Mayıs’tan bu yana Gebze’deki fabrika önünde direnen Fransız kozmetik tekeli Yves Rocher'nin ana hissedarı olduğu Flormar'ın direnişçi işçileriyle Khalkedon Meydanı’nda forum düzenledi.

Birgün'den Zeynep Kuray'ın haberine göre “Yves Rocher ve Flormar'a boykot” pankartının açıldığı, “Flormar işçisi yalnız değildir”, “Flormar’da direniş kazanacak” “Sendika haktır engellenemez” dövizlerinin taşındığı eyleme, Tekel, Metal kadın işçileri ile Bilim Sanat Kültür Vakfı’nın (BEKSAV) emekçileri ve çok sayıda kadın kurumu katıldı. Forumda “Yaşasın kadın dayanışması”, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz”, “Flormar değil direniş güzelleştirir” sloganları atıldı. Flormar işçileri forumda söz aldı.

'YAĞMUR ÇAMUR DEMEDEN DİRENİYORUZ'

İlk konuşan Flormar işçisi Feryat Gökçen, iki aydır çalıştığı Flormar’da sendikalı olduğu için işten çıkartıldığını belirtti. Flormar fabrikasındaki sömürü düzenini anlatan Gökçe, “Flormar’da çalışma koşulları çok ağır. Aldığımız para çok düşük. O yüzden örgütlenmeye karar verdik ve 61 gündür direnişteyiz. Biz daha iyi koşullarda çalışmak için yola çıktık ve şu an fabrika önünde 132 kişi direniyoruz ve sayımız gün geçtikçe çoğalıyor. Yağmur çamur demeden direniyoruz sesimizi duyurmaya devam ediyoruz. Sendikalaşmak haktır. Biz hakkımızı arıyoruz ve arayacağız” dedi.

Türkiye şartlarında kadın işçi olarak çalışmanın da zorluğuna değinen Gökçen, kadın işçilerin her zaman ek gelir olarak çalıştığının düşünüldüğünü, o yüzden de maaşlarının düşük olduğunu söyledi.

'SIRTIMIZDAN PARA KAZANAN PATRONLAR GÜNÜNÜ GÜN EDİYOR'

Flormar işçisi Gülperi Güldalı, Flormar’da 8 yıldır çalıştığını ve 8 yıllık emeğinin karşılığının işten atılmak olduğunu söyledi. Patronları tarafından baskı gördükleri için sendikalaşmaya karar verdiklerini vurgulayan Güldalı, “Sendikaya üye olmayalım diye bize para teklif ettiler. İçeride çok farklı şeyler dönüyor. Biz kadınların sırtından asgari ücretlerle para kazanan patronlar gününü gün ediyor” dedi. Cumhurbaşkanın “En az iki sendikaya üye olun’ sözünü hatırlatan Güldalı, “Biz bir sendikaya üye olduk diye başımıza neler geldi. Ben buradan Cumhurbaşkanına sesleniyorum. Acaba iki sendikaya üye olsak başımıza neler gelir. Bir tane sendikayı bırak yasal hakkımızı kullanıyoruz diye kapının önüne konulduk. Patronların bize yaptıklarını görmezden geliyorlar, onların sırtını sıvazlıyorlar” diye konuştu.

'BİLİYORUM Kİ KAZANACAĞIZ!'

Flormar işçisi Sultan Kılıç da, 9 yıldır çalıştığını dile getirerek, “Flormar’da çok baskı gördüm. Üretim şefi beni defalarca tehdit etti. Bizi tazminatsız işten çıkarttılar. Hiçbir şeyden yararlanamadık. Anayasal hakkımızı kullanamadık. 61 gündür direniyoruz ve biliyorum ki kazanacağız” dedi.

'PATRONLARI BÜYÜTTÜK, ZENGİN ETTİK'

Flormar işçisi Ayşe Güley ise, 5 yıldır Flormar’da çalıştığını aktararak, “Her sene maaşlara zam gelecek diye söz verildi; ama bu söz tutulmadı. Sadece bizi kandırmakla kaldılar, patronları büyüttük zengin ettik. Biz anayasal hakkımızı kullanıp savaşıyoruz ve sonuna kadar da savaşacağız” diye konuştu.

BOYKOT ÇAĞRISI

Tekel ve metal işçisi kadınların söz alıp direnişteki Flormar işçilerine destek mesajları verdiği forumun ardında sloganlar eşliğinde Flormar mağazasının önüne yürüyen kadınlar, Yves Rocher ve Flormar ürünlerini boykot çağrısı yaptı.