Flormar işçileri Kadıköy'den seslendi: Bu düzen değişecek, Flormar işçisi kazanacak

Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun bağımsız milletvekili adaylarının da katılımıyla Kadıköy Süreyya Operası önünde Flormar işçilerine destek eylemi yapıldı.

Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun bağımsız milletvekili adaylarının da katılımıyla Kadıköy Süreyya Operası önünde Flormar işçilerine destek eylemi yapıldı.

Sendikalı oldukları için işten çıkartılan 120 Flormar işçisinin sesi, Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun çağrısıyla Kadıköy'de yankılandı. Eylem sürerken, "İşçilerin birliği sermayeyi yenecek" sloganları atıldı.

Eylemde Bu Düzen Değişmeli Platformu İstanbul 1. bölge milletvekili adayı Aydemir Güler, 2. bölge milletvekili adayı Orhan Aydın, Kocaeli milletvekili adayı Mustafa Tozkoparan ve bir Flormar işçisi konuştu.

Eylemi canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz.