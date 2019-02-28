Flash TV'den yayın durdurma kararı

Flash TV, 'idari ve siyasi baskılar' nedeniyle yayınlarını durdurma kararı aldı.

Flash TV, Bursa'da bulunan 20 yıllık binasına için verilen yıkım kararının ardından yayınlarını durdurma kararı aldı. Kanalın bu geceden itibaren 2 ay süreyle yayın yapmayacağı öne sürüldü.

TürkTime sitesinin haberine göre Flash TV’nin kapanacağını doğrulayan kanal yetkilisi açıklamasında, "Uzun süredir yaşadığımız ve artık çekilmez hale gelen baskılar nedeniyle bir süre yayınlarımıza ara verme kararı aldık. İktidar sahiplerinin hukuk tanımaz uygulamaları, idari ve siyasi baskılar dayanılmaz bir hal aldı. Tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın zarar görmesini engellemek ve 28 yıllık televizyon tarihimize gölge düşürmemek için yayınlarımıza ara vermek zorunda kaldık" dedi.

Yayın akışının büyük bölümünü eğlence programlarına ayırmasına rağmen, haber bülteni ve programlarında AKP'ye eleştirel yayınlar yapan Flash TV, daha önce yayın kesintisi gerçekleştirmiş ve haber programlarını yayından kaldırma kararı almıştı.