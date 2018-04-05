Flapları açılmayan uçak hava trafiğini durdurdu

Dubai-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı iniş yaptığı sırada flap arızası yaşadı.

Dubai-İstanbul seferini yapan FlyDubai Havayollarına ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı iniş yaptığı sırada flap arızası yaşadı.

İlk denemede pisti pas geçen uçak havada 20 dakika tur attıktan sonra dördüncü seferde piste iniş yaptı. HEAŞ'a bağlı itfaiye ekiplerinin kontrolünde inişini gerçekleştiren uçak, park pozisyonuna alındı.

DHA'nın haberine göre, bu süre içerisinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlara 15 dakikalığına kapatıldı. Havalimanında uçuşlar 21.20 itibari ile tekrar başlatıldı.