Fitch ve JP Morgan'ın yüksek riskli olarak değerlendirdiği İş Bankası 3,3 milyar TL net kar açıkladı

İş Bankası, 2018'in ilk yarısında 2017'nin sonuna göre aktif büyüklüğünü TL bazında yüzde 10 artırdı, ilk yarı net karı da 3,3 milyar TL oldu. Öte yandan, TL yılın ilk beş ayında yüzde 30 değer kaybetti. Bankanın finansallarında dolar bazında kayıp dışında sorun yokmuş gibi görünse de Fitch, JP Morgan gibi kuruluşların raporlarında Türkiye bankacılık sistemi ve İş Bankası'nın taşıdığı risklere dikkat çekiliyor.

Türkiye İş Bankası bu yılın Haziran ayı itibarıyla aktif büyüklüğünü 2017'nin sonuna göre yüzde 10 artırarak 398,3 milyar TL'ye çıkardı. Öte yandan, TL yılın ilk beş ayında yüzde 30 değer kaybettiği hesaba katılınca, şirketin net kârının dolar bazında düşüş yaşadığı görülüyor.

Türkiye’nin en büyük özel bankası konumunu sürdüren İş Bankası'nın, cari yılın ilk yarısında 3,3 milyar TL net kâr elde ettiği bildirilirken, bankanın öz kaynak büyüklüğü ise 45,1 milyar TL seviyesine ulaştı.

Söz konusu dönemde bankanın nakdi kredileri 261 milyar TL, gayrinakdi kredileri ise 94,7 milyar TL seviyesine yükseldi. Böylelikle İş Bankası’nın kullandırdığı toplam kredi tutarı 355,7 milyar TL düzeyine ulaştı.

Bankanın sermaye yeterliliği rasyosu yüzde 15,9 düzeyinde, mevduat hacmi ise 219,1 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.

İş Bankası'nın ilk yarı finansal sonuçları diğer bankalarda da görüldüğü gibi dolar bazındaki gerilemeye rağmen "güçlü" görünürken uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları ve JP Morgan gibi yatırım bankaları Türkiye bankacılık sektöründe artan risklere dikkat çeken raporlar yayınlıyor. JP Morgan, yayınladığı bir notta enerji kredilerindeki payı nedeniyle Yapı Kredi ve İş Bankası'nın en çok risk taşıyan bankalar olduğuna dikkat çekmişti. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch ise İş Bankası ve birkaç özel bankanın "sorunlu kredi oranı" (NPL) düşük görünmekle birlikte takipteki kredileri ifade eden "Grup 2" kredileri oranının yüksekliğine dikkat çekmişti. İş Bankası'nın NPL oranı yüzde 2,2 iken, Grup 2 kredileri oranı yüzde 7,9 civarında.

İş Bankası’nın teknoloji iştiraki SoftTech’e bağlı olarak Silikon Vadisi’nde kurulan MaxiTech aracılığıyla, dijital alanda yurt içinde ve yurt dışında "önemli" yatırımlar yaptığı belirtiliyor.