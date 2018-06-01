Fitch Türk bankalarını negatif izlemeye aldı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in, bazı Türk bankalarını negatif izlemeye aldığı iddia edildi. BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, iddiaya ilişkin açıklama yaparak, 'Spekülasyonlar ve algı operasyonları her daim boşa çıkarılmıştır' dedi.

Bloomberg'in kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch bazı Türk bankalarını negatif izlemeye aldı.

Fitch Ratings adına herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, haberde, bankaların notlarında veya notlarının görünümünde harekete geçmek için 6 ay boyunca gelişmelerin izleneceği belirtildi.

'GÜÇLÜ SİSTEM KORUNUYOR'

İddiaya ilişkin Anadolu Ajansı'na konuşan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben ise "Bankacılık güçlü sistemini korumaya devam ediyor" dedi.

Sektörün gerek mali yapısı, gerek uluslararası düzenlemelere ve yasal sınırlara uyum bakımından sağlıklı bir görünüme sahip olduğunu öne süren Akben, "Bankacılık sistemi konjonktürel dalgalanmaya karşı kendini koruyacak yapıdadır" dedi. Bankacılık sektörünün sermaye yeterliliği rasyosunun yüzde 16,41 ile yüksek olduğunu belirtti.

Akben, sektörün aktif kalitesinin en temel göstergelerinden olan takibe dönüşüm oranının da nisan sonu itibarıyla yüzde 2,88 ile tarihi düşük seviyelerde bulunduğuna işaret etti.

'SPEKÜLASYONLAR BOŞA ÇIKARILMIŞTIR'

BDDK Başkanı Akben, yılın ilk dört ayında sektörün 18,8 milyar lira net dönem karı elde ettiğini belirterek, "Bankalarımız 4 milyar 920 milyon liralık net karla en yüksek nisan ayı rakamını elde etti. Sektör, geçen yılın nisan ayında 4 milyar 223 milyon lira net kar sağlayarak, karını yüzde 16,5 artırdı. Böylece bankacılık sektörü tüm zamanların en güçlü 2. çeyrek başlangıcını gerçekleştirdi" diye konuştu.

Akben, "Türk bankacılık sektörü üzerine yapılan tüm spekülasyonlar ve algı operasyonları her daim boşa çıkarılmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

YENİDEN YAPILANDIRMALAR RİSKİ ARTTIRIYOR

Özellikle son iki yılda KGF kapsamındaki kredi yeniden yapılandırmalarının kamu bankaları başta olmak üzere bankacılık sektörü riskini arttırdığı düşünülüyor.

BDDK Başkanı'nın işaret ettiği kredi hacmi genişlemesi de bireysel değil kurumsal krediler, yani şirketlerin kullandığı krediler kaynaklı. Bu artışta firma sıkışıklıklarını aşmaya yönelik ek krediler ve yeniden yapılandırmaların ağırlık taşıdığı belirtiliyor.