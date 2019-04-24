Fitch: Merkez Bankası 400 baz puan faiz indirimi yapacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, yerel seçimler sonrası Türkiye değerlendirmesinde, önümüzdeki aylarda Merkez Bankası'nın politika gevşemesi için çok az alanı olduğu görüşünü dile getirdi. Merkez Bankası'nın yıl içinde 400 baz puan faiz indirimi yapacağı ileri sürüldü.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Solutions, yerel seçimler sonrası Türkiye değerlendirmesinde, önümüzdeki aylarda Merkez Bankası'nın politika gevşemesi için çok az alanı olduğu görüşünü dile getirdi. Merkez Bankası'nın yıl içinde 400 baz puan faiz indirimi yapacağı öngörüsünde bulundu.

Reuters'ın haberine göre, Fitch Ratings’in bağlı olduğu Fitch Group’a ait Fitch Solutions, yayımladığı dün tarihli haftalık bir raporda TCMB’nin yarınki para politikası kararı hakkında şu değerlendirmede bulundu: