Fırtına uyarısı: 09.00-12.00 saatleri arasında dışarı çıkmayın

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, fırtına uyarısı yaparak, 'Bugün özellikle 09.00-12.00 saatleri arasında vatandaşlarımızın işi olmadıkça açık alanlarda bulunmamasını tavsiye ediyoruz' dedi.

Antalya'nın Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde fırtına ve hortum riskine karşı eğitime bugün ara verildi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, CNN TÜRK canlı yayınında yaptığı açıklamada "Yarın özellikle 09.00-12.00 saatleri arasında vatandaşlarımızın işi olmadıkça açık alanlarda bulunmamasını tavsiye ediyoruz. Çiftçilerimizin de alabilecekleri önlemleri bu geceden almalarını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Karaloğlu, "Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün uyarısı kapsamında Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde fırtınanın saatteki hızının 100 kilometreyi geçeceği ve hortum riski oluşturacağı değerlendirilerek, valiliğimizce çarşamba günü tüm resmi ve özel okullarda eğitimi bir gün ara verilmiştir" diye konuştu.