'Firmaların fındık fiyatları kabul edilemez, TMO beklenmeli'

Fındık fiyatlarının alıcı tekeli haline gelen şirketler tarafından aşağı çekilmesine tepki gösteren Türkiye Ziraat Odaları Birliği, üreticilere Toprak Mahsülleri Ofisi’nin açıklayacağı fiyatı beklemesini tavsiye etti. Enflasyon ve kur etkisiyle artan maliyetlere, sel ve hastalıklar sebebiyle azalan stoklara rağmen şirketler beklentinin oldukça altında fiyatlar teklif ediyor.

Dünya genelindeki fındık ihracatının yüzde 70’ini gerçekleştiren Türkiye, fındık fiyatının oluşumunda önemli role sahip olmasına rağmen “piyasa kontrolüne” bırakılan bu alanda belirleyici değil. Son 12 ayda ihracat miktarının artmasına rağmen düşen fiyatlar üzerine bir açıklama yapan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), üreticilere Toprak Mahsülleri Ofisi’nin (TMO) açıklayacağı fiyatı beklemesini tavsiye etti.

ENFLASYON VE KUR ARTTI, FİYATLAR HÂLÂ SABİT

Türkiye’nin en büyük fındık alıcılarından Nutella’nın sahibi İtalyan çikolata üreticisi Ferrero, 2018 ürünü kabuklu fındığın kilosunu kalitesine göre 11 lira 25 kuruş ile 11 lira 50 kuruştan alacağını bildirmişti. Geçtiğimiz yıl 9 ile 10 lira civarında belirlenen fındığın fiyatının enflasyon ve kur artışı dikkate alındığında önceki yıla göre geriledi. Üreticilerin 15 lira olan beklentisinin aksine fındığın kilogram fiyatlarının 10,5 lira ile 13,5 lira arasında değiştiğine işaret eden TZOB, fiyatın “kabul edilemez” olduğunu belirtti.

Döviz kurunun geçen yılın aynı gününe göre yüzde 80,5 arttığına dikkati çeken TZOB, firmaların buna rağmen geçen yılki fiyatlara yakın olarak 11 lira civarından alındığını açıkladı.

'ALICILAR TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ'Nİ BEKLEMELİ'

TMO’nun fiyatı kontrol etmek için stoklarını kullanmasına rağmen alıcıların kararlarına bırakılan fiyatlar üretim maliyetlerini dahi zor karşılar hale geldi. TMO'nun, üretici maliyetlerini, enflasyonu ve üretici refahını göz önünde bulundurması gerektiğini vurgulayan TZOB, fındığın en az 15 liradan alınması gerektiğini söyledi.

Ferrero, geçtiğimiz ay yaklaşık 300 işçinin çalıştığı Trabzon'daki fındık fabrikasını kapatmış, Türkiye’nin arzı karşılayamadığı iddiasıyla farklı ülkelerdeki üreticilerden fındık tedarikine yönelmişti. “Alternatif tedarikçi ülke” arayışlarıyla rekabet yaratan şirketin bu sayede fiyatları aşağıya çektiği tahmin ediliyor. Şirket, 2014 yılında Türkiye’nin en büyük fındık üreticilerinden Oltan Gıda'nın yüzde 100'ünü satın alarak, şirketin adını Ferrero Fındık olarak değiştirmişti.