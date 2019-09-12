Fırıncılardan ekmeğe yeni zam talebi

Fırıncılar, gelecek ay 250 gram ekmeğin 1,75 liraya çıkmasını talep edecek. Dün yapılan toplantıda talepleri reddedilen fırıncılar maliyetlerindeki artış nedeniyle önümüzdeki ay yeniden zam teklifi sunacaklarını belirttiler.

Fırıncılar ekmekteki zam talebini yineledi. Fırıncılar, gelecek ay 250 gram ekmeğin 1,75 TL’ye çıkmasını talep edecek.

Cumhuriyet'ten Gamze Bal'ın haberine göre, İstanbul Ticaret Odası (İTO) 12 No’lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir, 10 Ağustos’ta İTO meclisine sundukları ekmek zammı taleplerinin, dün düzenlenen toplantıda reddedildiğini, ancak bir ay sonra yeniden zam teklifi sunacaklarını söyledi.

‘DOĞALGAZ VE ELEKTRİĞE GELEN ZAMLAR BİZİ DAHA DA ZORLAMAYA BAŞLADI’

Demir, “Doğalgaz ve elektriğe gelen zamlar bizi daha da zorlamaya başladı. Gelecek ay, zam teklifimizi daha gerekçeli olarak sunacağız” dedi.

‘9 AYDA YÜZDE 30’

2015’ten önce 50 kiloluk bir çuval unun 55 TL iken 250 gram ekmeğin 1,25 TL’ye satıldığını belirten Demir, “Bugün 50 kiloluk bir çuval un 110 TL’ye çıktı, ancak 250 gram ekmek 1.5 TL’den satılıyor. Yalnızca undaki artışlar bile durumun vahametini görmek için yeterli. 200 gram ekmeğin 1.40 TL’ye, 250 gram ekmeğin de 1.75 TL’ye çıkmasını talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

FIRINCILAR 20 EYLÜL’DE TOPLANIYOR

Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası Genel Başkanı Av. Çetin Keçeli, yalnızca 2019 genelinde İstanbul’da yaklaşık 100 fırının maliyetlerini karşılayamayarak kapandığını söyledi.

Ayrıca ülke genelindeki tüm fırıncılar, 20 Eylül’den sonra hem maliyetlerindeki artışı hem zam tekliflerini konuşmak için bir araya gelecek.