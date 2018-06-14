Firari Adil Öksüz’ün eşi ABD’de görüntülendi

15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi olduğu iddia edilen firari Adil Öksüz’ün eşi Aynur Öksüz, ABD'de New Jersey eyaletinin Ridgefield semtinde yaşadığı evin önünde görüntülendi.

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Akıncı Üssü'nde gözaltına alınan, serbest bırakıldıktan sonra kayıplara karışan ve darbe girişiminin kilit ismi olduğu iddia edilen firari Adil Öksüz’ün eşi Aynur Öksüz ABD’de görüntülendi.

Öksüz’ün darbe girişiminden bir ay önce eşi ve üç çocuğunu Amerika’da yaşayan örgüt mensubu kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım’ın yanına yerleştirdiği ortaya çıkmıştı.

New Jersey eyaletine bağlı Ridgefield semtinde bulunan kardeşi Yıldırım’ın evinin önünde Anadolu Ajansı ekipleri tarafından görüntülenen Aynur Öksüz, kendisine tahsis edilen Chevrolet Cruze marka arabayı kullanıyor.

Aynur Öksüz'ün yaşadığı üç katlı evin bulunduğu Ridgefield semti, New Jersey eyaletinin lüks ve güvenli bölgelerinden biri olarak biliniyor.